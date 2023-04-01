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Спакенбург - ПСВ Эйндховен 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спортпарк де Вестмат (Спакенбург) (Буншотен, Нидерланды), вместимость: 8500
04 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/2 финала
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Спакенбург
ПСВ Эйндховен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спакенбург - ПСВ Эйндховен, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Спортпарк де Вестмат (Спакенбург) (Буншотен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спакенбург
Спакенбург
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
27 Нидерланды вр Алессандро Дамен
2 Нидерланды зщ Nick Verhagen
3 Нидерланды зщ Masies Artien
4 Нидерланды зщ Koos Werkman
6 Нидерланды зщ Дуэйн Грин
15 Нидерланды пз Hero van Lopik
10 Нидерланды пз Вимилио Винк
14 Нидерланды пз Кун Весдорп
97 Нидерланды нп Гино Деккер
9 Нидерланды нп Флорис ван дер Линден
37 Нидерланды нп Люк Адмирал
16 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
30 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
15 Мексика пз Эрик Гутьеррес
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 Нидерланды пз Чави Симонс
27 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Запасные
24 Нидерланды вр Thomas Van Den Akker
22 Нидерланды вр Дион Влак
19 Нидерланды зщ Luc Ruizendaal
5 Нидерланды зщ Винсент Волкерт
44 зщ P van de Groep
7 Нидерланды зщ Kevin van Dieren
16 Нидерланды пз Jan van Diermen
8 Нидерланды пз Бой ван де Бек
18 Нидерланды нп F Kourouma
13 Нидерланды нп Морис де Рейтер
11 Нидерланды нп Robin Eindhoven
41 Бельгия вр Кьелл Персман
24 Нидерланды вр Бой Ватерман
53 Нидерланды зщ Йенсон Селт
48 Бельгия зщ Федде Лейсен
63 Нидерланды пз Ливано Комененсия
11 Бельгия пз Торган Азар
28 Марокко нп Исмаэль Сайбари
10 Португалия нп Фабиу Силва
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
История личных встреч
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Эйндховен
Виллем II
1 : 0
ГВВВ
Ден Босх
1 : 3
Конинклейке
Телстар
0 : 1
Рейнсбургсе Бойз
Де Графсхап
1 : 3
Урк
Стапхорст
2 : 0
Харкемасе Бойз
Волендам
1 : 5
ХСВ Хук
Херенвен
2 : 4 ДВ
Эксельсиор '31
АДО Ден Хааг
2 : 3
Алмере Сити
Осс
2 : 0
Рода
Хераклес
2 : 2 6 : 7
Дордрехт
Гронинген
0 : 3
Де Трефферс
Валвейк
2 : 0
Рейнвогелс
Камбюр
0 : 3
Эксельсиор
МВВ Маастрихт
5 : 1
АДО Ден Хааг
Эммен
1 : 2 ДВ
УСВ Херкулес
НАК Бреда
0 : 1
Козаккен Бойз
Витесс
2 : 2 5 : 4
Гоу Эхед Иглс
Хелмонд Спорт
3 : 1
Спакенбург
ТЕК
2 : 1
НЕК Неймеген
Фортуна
3 : 2
Спортлуст'46
Утрехт
0 : 3
Катвейк
ДВС '33
2 : 1
Донген
ВВВ-Венло
1 : 2
Остзан
Спарта
1 : 3
РКАВ Волендам
Квик
2 : 4
ДЭМ
Блау Гел '38
1 : 4
Харденберг
ПЕК Зволле
0 : 1
1/16 финала
Метка
A01
 Твенте
Телстар
3 : 1
A02
 НАК Бреда
Эйндховен
2 : 1 ДВ
A03
 Козаккен Бойз
АДО Ден Хааг
1 : 3
A04
 Квик
Де Графсхап
1 : 4
A05
 Спарта
ПСВ Эйндховен
1 : 2
A06
 Эксельсиор
АЗ Алкмар
1 : 4
A07
 Алмере Сити
НЕК Неймеген
0 : 4
A08
 Де Трефферс
Камбюр
1 : 0
A09
 Херенвен
Волендам
2 : 0
A10
 ВВВ-Венло
Эммен
2 : 3
A11
 Ден Босх
Аякс
0 : 2
A12
 Хераклес
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
A13
 Урк
Катвейк
0 : 3
A14
 Блау Гел '38
Утрехт
1 : 3
A15
 Гронинген
Спакенбург
2 : 3
A16
 Фейеноорд
ПЕК Зволле
3 : 1
1/8 финала
Метка
B01
 АЗ Алкмар
Утрехт
1 : 2 ДВ
B02
 Де Графсхап
Де Трефферс
3 : 0
B03
 НАК Бреда
Херенвен
1 : 2
B04
 ПСВ Эйндховен
Эммен
3 : 1
B05
 Спакенбург
Катвейк
1 : 1 4 : 1
B06
 Фейеноорд
НЕК Неймеген
4 : 4 5 : 3
B07
 Твенте
Аякс
0 : 1
B08
 АДО Ден Хааг
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
1/4 финала
Метка
QF1
 Утрехт
Спакенбург
1 : 4
QF2
 Херенвен
Фейеноорд
0 : 1
QF3
 ПСВ Эйндховен
АДО Ден Хааг
3 : 1
QF4
 Де Графсхап
Аякс
0 : 3
1/2 финала
Метка
SF1
 Спакенбург
ПСВ Эйндховен
04.04
SF2
 Фейеноорд
Аякс
05.04

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