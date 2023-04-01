Спакенбург - ПСВ Эйндховен 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Спортпарк де Вестмат (Спакенбург) (Буншотен, Нидерланды), вместимость: 8500
04 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/2 финала
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спакенбург - ПСВ Эйндховен, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Спортпарк де Вестмат (Спакенбург) (Буншотен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спакенбург
Спакенбург
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|27
|вр
|Алессандро Дамен
|2
|зщ
|Nick Verhagen
|3
|зщ
|Masies Artien
|4
|зщ
|Koos Werkman
|6
|зщ
|Дуэйн Грин
|15
|пз
|Hero van Lopik
|10
|пз
|Вимилио Винк
|14
|пз
|Кун Весдорп
|97
|нп
|Гино Деккер
|9
|нп
|Флорис ван дер Линден
|37
|нп
|Люк Адмирал
|16
|вр
|Йоэль Дроммель
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|30
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|15
|пз
|Эрик Гутьеррес
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
Запасные
|24
|вр
|Thomas Van Den Akker
|22
|вр
|Дион Влак
|19
|зщ
|Luc Ruizendaal
|5
|зщ
|Винсент Волкерт
|44
|зщ
|P van de Groep
|7
|зщ
|Kevin van Dieren
|16
|пз
|Jan van Diermen
|8
|пз
|Бой ван де Бек
|18
|нп
|F Kourouma
|13
|нп
|Морис де Рейтер
|11
|нп
|Robin Eindhoven
|41
|вр
|Кьелл Персман
|24
|вр
|Бой Ватерман
|53
|зщ
|Йенсон Селт
|48
|зщ
|Федде Лейсен
|63
|пз
|Ливано Комененсия
|11
|пз
|Торган Азар
|28
|нп
|Исмаэль Сайбари
|10
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Эйндховен
Виллем II
|1 : 0
| ГВВВ
Ден Босх
|1 : 3
| Конинклейке
Телстар
|0 : 1
| Рейнсбургсе Бойз
Де Графсхап
|1 : 3
| Урк
Стапхорст
|2 : 0
| Харкемасе Бойз
Волендам
|1 : 5
| ХСВ Хук
Херенвен
|2 : 4 ДВ
| Эксельсиор '31
АДО Ден Хааг
|2 : 3
| Алмере Сити
Осс
|2 : 0
| Рода
Хераклес
|2 : 2 6 : 7
| Дордрехт
Гронинген
|0 : 3
| Де Трефферс
Валвейк
|2 : 0
| Рейнвогелс
Камбюр
|0 : 3
| Эксельсиор
МВВ Маастрихт
|5 : 1
| АДО Ден Хааг
Эммен
|1 : 2 ДВ
| УСВ Херкулес
НАК Бреда
|0 : 1
| Козаккен Бойз
Витесс
|2 : 2 5 : 4
| Гоу Эхед Иглс
Хелмонд Спорт
|3 : 1
| Спакенбург
ТЕК
|2 : 1
| НЕК Неймеген
Фортуна
|3 : 2
| Спортлуст'46
Утрехт
|0 : 3
| Катвейк
ДВС '33
|2 : 1
| Донген
ВВВ-Венло
|1 : 2
| Остзан
Спарта
|1 : 3
| РКАВ Волендам
Квик
|2 : 4
| ДЭМ
Блау Гел '38
|1 : 4
| Харденберг
ПЕК Зволле
|0 : 1
1/16 финала
|Метка
A01
| Твенте
Телстар
|3 : 1
A02
| НАК Бреда
Эйндховен
|2 : 1 ДВ
A03
| Козаккен Бойз
АДО Ден Хааг
|1 : 3
A04
| Квик
Де Графсхап
|1 : 4
A05
| Спарта
ПСВ Эйндховен
|1 : 2
A06
| Эксельсиор
АЗ Алкмар
|1 : 4
A07
| Алмере Сити
НЕК Неймеген
|0 : 4
A08
| Де Трефферс
Камбюр
|1 : 0
A09
| Херенвен
Волендам
|2 : 0
A10
| ВВВ-Венло
Эммен
|2 : 3
A11
| Ден Босх
Аякс
|0 : 2
A12
| Хераклес
Гоу Эхед Иглс
|0 : 1
A13
| Урк
Катвейк
|0 : 3
A14
| Блау Гел '38
Утрехт
|1 : 3
A15
| Гронинген
Спакенбург
|2 : 3
A16
| Фейеноорд
ПЕК Зволле
|3 : 1
1/8 финала
|Метка
B01
| АЗ Алкмар
Утрехт
|1 : 2 ДВ
B02
| Де Графсхап
Де Трефферс
|3 : 0
B03
| НАК Бреда
Херенвен
|1 : 2
B04
| ПСВ Эйндховен
Эммен
|3 : 1
B05
| Спакенбург
Катвейк
|1 : 1 4 : 1
B06
| Фейеноорд
НЕК Неймеген
|4 : 4 5 : 3
B07
| Твенте
Аякс
|0 : 1
B08
| АДО Ден Хааг
Гоу Эхед Иглс
|1 : 0
1/4 финала
|Метка
QF1
| Утрехт
Спакенбург
|1 : 4
QF2
| Херенвен
Фейеноорд
|0 : 1
QF3
| ПСВ Эйндховен
АДО Ден Хааг
|3 : 1
QF4
| Де Графсхап
Аякс
|0 : 3
1/2 финала
|Метка
SF1
| Спакенбург
ПСВ Эйндховен
|04.04
SF2
| Фейеноорд
Аякс
|05.04