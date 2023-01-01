Краснодар - Ростов 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
06 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 06 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Тур 3
|0 : 4
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 2
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Чем ближе решающий отрезок сезона, тем сдержаннее тренеры задействуют в играх молодёжь. Изучаем, кто из молодых ярче всех проявил себя в 21-м туре РПЛ.Материалы по теме У Карпина раззабивался юный защитник, а за «Локо» сыграл двухметровый гигант 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России (Путь регионов): «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|2 : 1
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|4 : 2
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|1 : 1
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Акрон
Локомотив М
|1 : 1 7 : 6
| Ахмат
Краснодар
|0 : 3
| Зенит
Динамо М
|1 : 1 4 : 5
| Пари Нижний Новгород
Ростов
|0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Урал
|1 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
ЦСКА
|2 : 2
|1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Динамо М
Акрон
|0 : 0 1 : 4
| Краснодар
Ростов
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|19.04
|Команда
|1
|2
|03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06