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Краснодар - Ростов 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
06 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 06 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
11.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ Тур 3 Ростов0 : 4Краснодар
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 12 Ростов3 : 2Краснодар
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов1 : 2Краснодар
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Краснодар2 : 1Ростов
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Ростов
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов1 : 1Краснодар
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 3Краснодар
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар1 : 1Ростов
Текстовая трансляция
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Чем ближе решающий отрезок сезона, тем сдержаннее тренеры задействуют в играх молодёжь. Изучаем, кто из молодых ярче всех проявил себя в 21-м туре РПЛ.Материалы по теме У Карпина раззабивался юный защитник, а за «Локо» сыграл двухметровый гигант 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России (Путь регионов): «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Урал
1 : 1 2 : 1
Локомотив М
Спартак М
0 : 1 4 : 2
Команда12
Крылья Советов
Динамо М
2 : 1 1 : 1
ЦСКА
Краснодар
3 : 0 1 : 0
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Волга Ул
Зенит
0 : 3
Акрон
Торпедо М
2 : 0
Уфа
Ахмат
1 : 2
Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
0 : 2
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Акрон
Локомотив М
1 : 1 7 : 6
Ахмат
Краснодар
0 : 3
Зенит
Динамо М
1 : 1 4 : 5
Пари Нижний Новгород
Ростов
0 : 1
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Урал
1 : 1 2 : 1
Команда12
Крылья Советов
ЦСКА
2 : 2 1 : 0
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Динамо М
Акрон
0 : 0 1 : 4
Краснодар
Ростов
06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
20.04
20.04
Финал (Путь РПЛ)
Команда12
19.04
Команда12
03.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
17.05
Суперфинал
11.06

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