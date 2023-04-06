Анси - Тулуза 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Парк де Спортс (Анси, Франция), вместимость: 15660
06 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Кубок Франции, 1/2 финала
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анси - Тулуза, которое состоится 06 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Парк де Спортс (Анси, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анси
Анси
Тулуза
Тулуза
Главные тренеры
|Лорен Гуйо
|Филипп Монтанье
История личных встреч
Турнирная таблица
1/32 финала
|Метка
A03
| Париж
Валансьен
|3 : 1
A01
| Гренобль
Ним
|1 : 0
A04
| Страсбург
Анже
|0 : 0 4 : 5
A02
| По
Монпелье
|2 : 1
A05
| Шатору
ПСЖ
|1 : 3
A07
| Эврё
Бастия
|1 : 1 3 : 4
A06
| Грас
Тампонез
|1 : 0
A12
| Лион
Метц
|2 : 1
A11
| Страсбург Кёнигсхоффен
Клермон
|0 : 0 4 : 3
A08
| Марсель
Йер
|2 : 0
A10
| Линас-Монлери
Ланс
|0 : 2
A09
| Авранш
Брест
|0 : 2
A13
| Монако
Родез
|2 : 2 4 : 5
A16
| Плабеннек
Ванн
|2 : 0
A15
| Вируа
Нант
|0 : 2
A19
| Виллеруп Тиль
Анси
|1 : 6
A17
| Гранвиль
Ньор
|0 : 3
A14
| Ле-Пюи Фут 43
Ницца
|1 : 0
A18
| Таон
Амьен
|0 : 0 4 : 2
A20
| Бордо
Ренн
|1 : 2
A22
| Ла-Шатеньере
Лорьян
|0 : 6
A21
| Юра Суд
Аяччо
|1 : 2
A24
| Лон-Плаж
Реймс
|0 : 7
A25
| Шамальер
Бурж Фут
|0 : 0 6 : 5
A23
| Бельфор
Сен-Кантен
|3 : 1
A29
| Дюнкерк
Осер
|2 : 2 4 : 5
A28
| Стад Понтиви
Ле-Эрбье
|1 : 4
A26
| Обан
Шамбери
|1 : 3
A30
| Авуэн
Вьерзон
|1 : 2
A27
| Ланньон
Тулуза
|1 : 7
A31
| Лилль
Труа
|2 : 0
A32
| Пеи де Кассель
Васкеаль
|1 : 1 5 : 4
1/16 финала
|Метка
B01
| Марсель
Ренн
|1 : 0
B02
| Шамбери
Лион
|0 : 3
B03
| Плабеннек
Гренобль
|0 : 1
B07
| Тулуза
Аяччо
|2 : 0
B05
| Бастия
Лорьян
|1 : 1 1 : 4
B06
| Ле-Эрбье
Реймс
|0 : 3
B04
| Шамальер
Париж
|0 : 4
B08
| Грас
Родез
|0 : 0 4 : 5
B09
| Страсбург Кёнигсхоффен
Анже
|0 : 1
B11
| Лилль
По
|2 : 0
B13
| Ле-Пюи Фут 43
Вьерзон
|0 : 0 3 : 5
B10
| Ньор
Осер
|0 : 4
B14
| Бельфор
Анси
|1 : 1 3 : 4
B12
| Таон
Нант
|0 : 0 2 : 4
B15
| Брест
Ланс
|1 : 3
B16
| Пеи де Кассель
ПСЖ
|0 : 7
1/8 финала
|Метка
C01
| Лион
Лилль
|2 : 2 4 : 2
C06
| Анже
Нант
|1 : 1 2 : 4
C04
| Осер
Родез
|2 : 3
C02
| Тулуза
Реймс
|3 : 1
C05
| Париж
Анси
|1 : 1 5 : 6
C03
| Вьерзон
Гренобль
|0 : 1
C07
| Марсель
ПСЖ
|2 : 1
C08
| Лорьян
Ланс
|1 : 1 2 : 4
1/4 финала
|Метка
QF1
| Лион
Гренобль
|2 : 1
QF2
| Нант
Ланс
|2 : 1
QF3
| Тулуза
Родез
|6 : 1
QF4
| Марсель
Анси
|2 : 2 6 : 7
1/2 финала
|Метка
SF1
| Нант
Лион
|1 : 0
SF2
| Анси
Тулуза
|06.04