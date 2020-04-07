Севилья - Сельта 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
07 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|8
|пз
|Жоан Жордан
|18
|пз
|Пап Гуй
|17
|пз
|Эрик Ламела
|10
|пз
|Иван Ракитич
|25
|нп
|Брайан Хиль
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|13
|вр
|Иван Вильяр
|2
|зщ
|Уго Мальо
|15
|зщ
|Джозеф Айду
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|17
|пз
|Хавьер Галан
|8
|пз
|Фран Бельтран
|14
|пз
|Ренато Тапиа
|23
|пз
|Лукас де ла Торре
|7
|нп
|Карлес Сайоль
|10
|нп
|Яго Аспас
|22
|нп
|Харис Сеферович
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|30.12.2022
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 2
|17.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 9
|0 : 1
|12.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 4
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 1
|30.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 1
|02.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|07.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|4 : 0
Текстовая трансляция
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В 2021 году переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» всколыхнул футбольный мир, но может ли легендарный игрок каталонцев в ближайшем будущем проделать обратный путь?Материалы по теме Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Севилья» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|72.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|54.3
|7
|Атлетик Б
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|45.7
|8
|Райо Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|45.7
|9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|43.2
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|43.2
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|38.3
|14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|37.0
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|16.0