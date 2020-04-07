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Севилья - Сельта 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
07 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Севилья
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Сельта, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Сельта
Виго
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
8ИспанияпзЖоан Жордан
18СенегалпзПап Гуй
17АргентинапзЭрик Ламела
10ХорватияпзИван Ракитич
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
15ГаназщДжозеф Айду
4ИспаниязщУнай Нуньес
17ИспанияпзХавьер Галан
8ИспанияпзФран Бельтран
14ПерупзРенато Тапиа
23СШАпзЛукас де ла Торре
7ИспаниянпКарлес Сайоль
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
30.12.2022 Испания - Примера Тур 15 Сельта1 : 1Севилья
22.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Севилья2 : 2Сельта
17.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Севилья
12.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Сельта3 : 4Севилья
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Севилья4 : 2Сельта
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Сельта2 : 1Севилья
30.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Севилья1 : 1Сельта
02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Сельта1 : 0Севилья
07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Севилья2 : 1Сельта
07.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Сельта4 : 0Севилья
Текстовая трансляция
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В 2021 году переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» всколыхнул футбольный мир, но может ли легендарный игрок каталонцев в ближайшем будущем проделать обратный путь?Материалы по теме Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Севилья» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид27 18 5 4 57-21 59 72.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад27 14 6 7 35-26 48 59.3
5
Лига Европы
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал27 13 5 9 34-24 44 54.3
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта27 9 8 10 34-37 35 43.2
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
20
Зона вылета
Эльче27 2 7 18 19-55 13 16.0

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