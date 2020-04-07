Ланс - Страсбург 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
07 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|3
|пз
|Deiver Machado
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Матц Селс
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|32
|зщ
|Фредерик Жильбер
|3
|зщ
|Тома Делен
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|8
|пз
|Морган Сансон
|20
|нп
|Хабиб Диалло
Главные тренеры
|Франк Эз
|Фредерик Антонетти
История личных встреч
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 1
|08.05.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 36
|1 : 1
|10.12.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|3 : 1
|26.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|25.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|75.9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|69.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|59.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|51.7
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|29
|5
|11
|13
|37-50
|26
|29.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
|12.6