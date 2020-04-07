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Ланс - Страсбург 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
07 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Ланс
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Страсбург, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
4АвстриязщКевин Дансо
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
3КолумбияпзDeiver Machado
28ФранцияпзАдриен Томассон
20ФранцияпзАнжело Фюльжини
11БельгиянпЛуа Опенда
1БельгияврМатц Селс
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
22ФранциязщЖерзино Ньямси
32ФранциязщФредерик Жильбер
3ФранциязщТома Делен
19ФранцияпзХабиб Диарра
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
8ФранцияпзМорган Сансон
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
11.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 18 Страсбург2 : 2Ланс
03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург1 : 0Ланс
22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Ланс0 : 1Страсбург
21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Страсбург1 : 2Ланс
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Ланс0 : 1Страсбург
08.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 36 Ланс1 : 1Страсбург
10.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 18 Страсбург3 : 1Ланс
26.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 23 Ланс2 : 2Страсбург
25.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 5 Страсбург2 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ29 21 3 5 68-29 66 75.9
2
Лига чемпионов
Ланс29 17 9 3 48-21 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль29 15 7 7 54-37 52 59.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца29 11 12 6 38-26 45 51.7
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург29 5 11 13 37-50 26 29.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже29 2 5 22 22-64 11 12.6

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