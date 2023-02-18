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Салернитана - Интер 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
07 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Салернитана
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Интер М, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Интер М
Милан
13МексикаврГильермо Очоа
5АвстриязщФлавиус Данилюк
23СловакиязщНорберт Дьёмбер
98ИталиязщЛоренцо Пирола
6ФранциязщСаломон Самбья
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
8НорвегияпзЭмиль Бохинен
87ИталияпзАнтонио Кандрева
20КипрпзГригорис Кастанос
29СенегалнпБулайе Диа
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
32ИталиязщФедерико Димарко
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Соуза
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
16.10.2022 Италия - Серия А Тур 10 Интер М2 : 0Салернитана
04.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Интер М5 : 0Салернитана
17.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Салернитана0 : 5Интер М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи28 23 2 3 64-20 71 84.5
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Милан28 15 6 7 48-36 51 60.7
4
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
5
Лига Европы
Рома28 15 5 8 38-26 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино28 10 8 10 30-34 38 45.2
12 Сассуоло28 10 7 11 36-41 37 44.0
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи28 7 10 11 25-36 31 36.9
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче28 6 9 13 24-33 27 32.1
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория28 3 6 19 16-47 15 17.9
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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