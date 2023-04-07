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Лечче - Наполи 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
07 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Лечче
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
16ИспанияпзХоан Гонсалес
42ДанияпзМортен Юльманн
32МароккопзЮссеф Мале
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
6ПортугалиязщМариу Руй
91ФранцияпзТангай Н'Домбеле
68СловакияпзСтанислав Лоботка
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
11МексиканпИрвин Лосано
18АргентинанпДжованни Симеоне
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
31.08.2022 Италия - Серия А Тур 4 Наполи1 : 1Лечче
09.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Наполи2 : 3Лечче
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Лечче1 : 4Наполи
25.04.2012 Италия - Серия А Тур 33 Лечче0 : 2Наполи
03.12.2011 Италия - Серия А Тур 14 Наполи4 : 2Лечче
08.05.2011 Италия - Серия А Тур 36 Лечче2 : 1Наполи
19.12.2010 Италия - Серия А Тур 17 Наполи1 : 0Лечче
10.05.2009 Италия - Серия А Тур 35 Лечче1 : 1Наполи
13.12.2008 Италия - Серия А Тур 16 Наполи3 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи28 23 2 3 64-20 71 84.5
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Милан28 15 6 7 48-36 51 60.7
4
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
5
Лига Европы
Рома28 15 5 8 38-26 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино28 10 8 10 30-34 38 45.2
12 Сассуоло28 10 7 11 36-41 37 44.0
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи28 7 10 11 25-36 31 36.9
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче28 6 9 13 24-33 27 32.1
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория28 3 6 19 16-47 15 17.9
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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