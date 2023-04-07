Лечче - Наполи 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
07 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Наполи, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Наполи
Неаполь
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|32
|пз
|Юссеф Мале
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|77
|нп
|Ассан Сесай
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|6
|зщ
|Мариу Руй
|91
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|7
|пз
|Элиф Элмас
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Марко Барони
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|09.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 3
|22.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 4
|25.04.2012
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 2
|03.12.2011
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 2
|08.05.2011
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|19.12.2010
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|10.05.2009
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|13.12.2008
|Италия - Серия А
|Тур 16
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|84.5
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|65.5
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|60.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|59.5
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
|7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|-15
|52.4
|8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|47.6
|9
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|47.6
|10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|45.2
|11
|Торино
|28
|10
|8
|10
|30-34
|38
|45.2
|12
|Сассуоло
|28
|10
|7
|11
|36-41
|37
|44.0
|13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|40.5
|14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|36.9
|15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|33.3
|16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|32.1
|17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|22.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|17.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5