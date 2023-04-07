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Милан - Эмполи 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
07 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Милан
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
28ГерманиязщМалик Тшау
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
4АлжирпзИсмаэль Беннасер
8ИталияпзСандро Тонали
56БельгияпзАлексис Салемакерс
90БельгиянпШарль Де Кетеларе
17ПортугалиянпРафаэл Леау
9ФранциянпОливье Жиру
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
11Кот-д'ИвуарпзЖан-Даниэль Акпа Акпро
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
9УругвайнпМартин Сатриано
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
01.10.2022 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи1 : 3Милан
12.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 0Эмполи
22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Эмполи2 : 4Милан
22.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Милан3 : 0Эмполи
27.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Эмполи1 : 1Милан
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Милан1 : 2Эмполи
26.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Эмполи1 : 4Милан
23.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи2 : 2Милан
29.08.2015 Италия - Серия А Тур 2 Милан2 : 1Эмполи
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Милан1 : 1Эмполи
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи28 23 2 3 64-20 71 84.5
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Милан28 15 6 7 48-36 51 60.7
4
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
5
Лига Европы
Рома28 15 5 8 38-26 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино28 10 8 10 30-34 38 45.2
12 Сассуоло28 10 7 11 36-41 37 44.0
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи28 7 10 11 25-36 31 36.9
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче28 6 9 13 24-33 27 32.1
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория28 3 6 19 16-47 15 17.9
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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