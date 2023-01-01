Ворскла - Ингулец 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина), вместимость: 25000
07 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Ингулец, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ворскла имени Алексея Бутовского (Полтава, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Сергей Иванович Ковалец
История личных встреч
|01.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1
|02.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 0
|21.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|13.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|18
|13
|4
|1
|47-14
|43
|79.6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|42
|77.8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|19
|12
|4
|3
|42-25
|40
|70.2
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|19
|11
|3
|5
|27-16
|36
|63.2
|5
|Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|31
|57.4
|6
|Кривбасс
|19
|7
|4
|8
|16-22
|25
|43.9
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|24
|42.1
|8
|Ингулец
|18
|6
|4
|8
|19-22
|22
|40.7
|9
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|21
|36.8
|10
|Ворскла
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|35.1
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|19
|33.3
|12
|Минай
|19
|4
|6
|9
|14-23
|18
|31.6
|13
|Металлист
|19
|4
|6
|9
|17-27
|18
|31.6
|14
|Верес
|19
|5
|3
|11
|21-28
|18
|31.6
| 15
Зона вылета
|Рух В
|18
|4
|5
|9
|19-29
|17
|31.5
| 16
Зона вылета
|Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|13
|24.1