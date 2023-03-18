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Сморгонь - Ислочь 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
07 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Сморгонь
Ислочь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Ислочь, которое состоится 07 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Сморгонь1 : 2Ислочь
19.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Ислочь2 : 0Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2 2 0 0 5-0 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С2 2 0 0 3-1 6 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
4 БАТЭ2 1 1 0 3-1 4 66.7
5 Энергетик-БГУ2 1 1 0 2-1 4 66.7
6 Минск2 1 1 0 3-1 4 66.7
7 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
8 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Слуцк2 0 1 1 1-2 1 16.7
12 Неман1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0
15
Зона вылета
Славия-Мозырь2 0 0 2 0-4 0 0.0

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