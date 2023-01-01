Торпедо М - Факел 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Торпедо имени Э.А. Стрельцова (Москва, Россия), вместимость: 13422
08 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Факел, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо имени Э.А. Стрельцова (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Пеп Руис Клотет
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|08.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 2
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 1
|11.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 2
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 41
|0 : 0
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|4 : 1
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|0 : 1
|25.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|27.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|15.9