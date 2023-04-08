Ахмат - Урал 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Урал, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|17.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 2
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 0
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|08.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|21.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 0
|11.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 1
|25.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|30.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|65.1
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Динамо М
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|55.6
|6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|52.4
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|39.7
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|27.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|15.9