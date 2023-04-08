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Ахмат - Урал 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
08 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Ахмат
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Урал, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
17.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 10 Урал1 : 2Ахмат
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Урал0 : 0Ахмат
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат1 : 0Урал
24.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал1 : 1Ахмат
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ахмат2 : 0Урал
08.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат0 : 0Урал
21.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Урал3 : 0Ахмат
11.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат1 : 1Урал
25.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Урал2 : 1Ахмат
30.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат0 : 0Урал
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел21 2 11 8 27-39 17 27.0
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М21 2 4 15 13-35 10 15.9

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