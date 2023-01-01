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Спартак М - Динамо М 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
08 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Спартак МДинамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
СербияСлавиша Йоканович
История личных встреч
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 6 Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Спартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М0 : 0Динамо М
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М0 : 1Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М21 12 5 4 45-24 41 65.1
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Динамо М21 10 5 6 36-26 35 55.6
6 Ахмат21 10 3 8 31-29 33 52.4
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал21 7 4 10 24-33 25 39.7
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел21 2 11 8 27-39 17 27.0
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М21 2 4 15 13-35 10 15.9

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