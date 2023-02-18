Саутгемптон - Манчестер Сити 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
08 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Манчестер Сити, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Рубен Селльес
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|4 : 0
|20.03.2022
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 4
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|10.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|5 : 2
|19.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|05.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 1
|29.10.2019
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|63.1
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|63.1
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|57.5
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|56.8
|7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|50.6
|8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|51.2
|9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|49.4
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|44.8
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Лидс Юнайтед
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|33.3
|14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|32.1
|16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|31.0
|17
|Ноттингем Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|31.0
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|28.7
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4