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Эспаньол - Атлетик Б 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
08 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Эспаньол
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетик Б, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
18.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б1 : 0Эспаньол
04.09.2022 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
07.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Атлетик Б2 : 1Эспаньол
26.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б3 : 0Эспаньол
08.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Атлетик Б1 : 1Эспаньол
05.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 0Атлетик Б
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид27 18 5 4 57-21 59 72.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад27 14 6 7 35-26 48 59.3
5
Лига Европы
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал27 13 5 9 34-24 44 54.3
7 Атлетик Б27 10 7 10 36-28 37 45.7
8 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
9 Осасуна27 9 8 10 22-27 35 43.2
10 Сельта27 9 8 10 34-37 35 43.2
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья27 8 7 12 31-42 31 38.3
14 Хетафе27 7 9 11 27-34 30 37.0
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол27 6 9 12 33-44 27 33.3
20
Зона вылета
Эльче27 2 7 18 19-55 13 16.0

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