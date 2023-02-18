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Астон Вилла - Ноттингем Форест 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
08 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Астон Вилла
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
10.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 10 Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
11.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Астон Вилла2 : 2Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед28 14 11 3 46-20 53 63.1
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед28 16 5 7 42-37 53 63.1
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур29 15 5 9 53-41 50 57.5
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион27 13 7 7 51-34 46 56.8
7 Астон Вилла29 13 5 11 39-40 44 50.6
8 Ливерпуль28 12 7 9 48-33 43 51.2
9 Брентфорд29 10 13 6 46-38 43 49.4
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси29 10 9 10 29-30 39 44.8
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Лидс Юнайтед29 7 8 14 38-49 29 33.3
14 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
15 Вест Хэм Юнайтед28 7 6 15 26-39 27 32.1
16 Эвертон29 6 9 14 23-41 27 31.0
17 Ноттингем Форест29 6 9 14 24-52 27 31.0
18
Зона вылета
Борнмут29 7 6 16 27-57 27 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити29 7 4 18 40-51 25 28.7
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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