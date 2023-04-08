Ницца - ПСЖ 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
История личных встреч
|01.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 3
|18.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 4
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 3
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|75.9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|29
|17
|9
|3
|48-21
|60
|69.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|59.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|51.7
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|29
|5
|11
|13
|37-50
|26
|29.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
|12.6