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Ницца - ПСЖ 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Ницца
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - ПСЖ, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
ПСЖ
Париж
История личных встреч
01.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 ПСЖ2 : 1Ницца
05.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ1 : 1Ницца
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца0 : 3ПСЖ
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Ницца1 : 2ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ29 21 3 5 68-29 66 75.9
2
Лига чемпионов
Ланс29 17 9 3 48-21 60 69.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль29 15 7 7 54-37 52 59.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца29 11 12 6 38-26 45 51.7
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург29 5 11 13 37-50 26 29.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже29 2 5 22 22-64 11 12.6

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