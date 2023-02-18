Сампдория - Кремонезе 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
08 Апреля 2023 года в 17:30 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Кремонезе, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|24.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|23
|2
|3
|64-20
|71
|84.5
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|65.5
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|28
|15
|6
|7
|48-36
|51
|60.7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|16
|2
|10
|47-32
|50
|59.5
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|15
|5
|8
|38-26
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|14
|6
|8
|47-32
|48
|57.1
|7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|-15
|52.4
|8
|Фиорентина
|28
|11
|7
|10
|33-31
|40
|47.6
|9
|Болонья
|28
|11
|7
|10
|36-36
|40
|47.6
|10
|Удинезе
|28
|9
|11
|8
|37-34
|38
|45.2
|11
|Торино
|28
|10
|8
|10
|30-34
|38
|45.2
|12
|Сассуоло
|28
|10
|7
|11
|36-41
|37
|44.0
|13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|40.5
|14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|36.9
|15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|33.3
|16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|32.1
|17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|22.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
|17.9
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|28
|1
|10
|17
|23-52
|13
|15.5