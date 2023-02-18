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Лацио - Ювентус 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
08 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Лацио
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
02.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 0Лацио
13.11.2022 Италия - Серия А Тур 15 Ювентус3 : 0Лацио
16.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус2 : 2Лацио
20.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Лацио0 : 2Ювентус
06.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус3 : 1Лацио
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Лацио1 : 1Ювентус
20.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус2 : 1Лацио
22.12.2019 Суперкубок Италии Финал Ювентус1 : 3Лацио
07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Лацио3 : 1Ювентус
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Лацио1 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи28 23 2 3 64-20 71 84.5
2
Лига чемпионов
Лацио28 16 7 5 44-19 55 65.5
3
Лига чемпионов
Милан28 15 6 7 48-36 51 60.7
4
Лига чемпионов
Интер М28 16 2 10 47-32 50 59.5
5
Лига Европы
Рома28 15 5 8 38-26 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 6 8 47-32 48 57.1
7 Ювентус28 18 5 5 46-22 44 -15 52.4
8 Фиорентина28 11 7 10 33-31 40 47.6
9 Болонья28 11 7 10 36-36 40 47.6
10 Удинезе28 9 11 8 37-34 38 45.2
11 Торино28 10 8 10 30-34 38 45.2
12 Сассуоло28 10 7 11 36-41 37 44.0
13 Монца28 9 7 12 32-39 34 40.5
14 Эмполи28 7 10 11 25-36 31 36.9
15 Салернитана28 6 10 12 32-48 28 33.3
16 Лечче28 6 9 13 24-33 27 32.1
17 Специя28 5 10 13 24-44 25 29.8
18
Зона вылета
Верона28 4 7 17 22-42 19 22.6
19
Зона вылета
Сампдория28 3 6 19 16-47 15 17.9
20
Зона вылета
Кремонезе28 1 10 17 23-52 13 15.5

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