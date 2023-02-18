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Фрайбург - Бавария 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Фрайбург
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Бавария, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Бавария1 : 2Фрайбург
16.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария5 : 0Фрайбург
02.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Фрайбург1 : 4Бавария
06.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария2 : 1Фрайбург
15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург2 : 2Бавария
17.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария2 : 1Фрайбург
20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария3 : 1Фрайбург
18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Фрайбург1 : 3Бавария
30.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 27 Фрайбург1 : 1Бавария
03.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария1 : 1Фрайбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26 16 7 3 76-29 55 70.5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26 17 2 7 57-35 53 67.9
3
Лига чемпионов
Унион26 15 6 5 41-28 51 65.4
4
Лига чемпионов
Фрайбург26 13 8 5 39-35 47 60.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 13 6 7 49-33 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф26 11 8 7 47-37 41 52.6
7 Байер26 12 4 10 48-40 40 51.3
8 Майнц26 11 7 8 43-36 40 51.3
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М26 8 8 10 40-44 32 41.0
11 Вердер26 9 4 13 40-50 31 39.7
12 Аугсбург26 8 5 13 34-47 29 37.2
13 Кёльн26 6 10 10 33-44 28 35.9
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм26 7 4 15 35-46 25 32.1
16 Герта26 5 7 14 31-49 22 28.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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