Майнц - Вердер 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
08 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Вердер, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Вердер
Бремен
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Оле Вернер
История личных встреч
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|3 : 1
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 5
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|3 : 1
|04.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 2
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|18.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|16
|7
|3
|76-29
|55
|70.5
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|26
|17
|2
|7
|57-35
|53
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|26
|15
|6
|5
|41-28
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|26
|13
|8
|5
|39-35
|47
|60.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|13
|6
|7
|49-33
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|26
|11
|8
|7
|47-37
|41
|52.6
|7
|Байер
|26
|12
|4
|10
|48-40
|40
|51.3
|8
|Майнц
|26
|11
|7
|8
|43-36
|40
|51.3
|9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|50.0
|10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|41.0
|11
|Вердер
|26
|9
|4
|13
|40-50
|31
|39.7
|12
|Аугсбург
|26
|8
|5
|13
|34-47
|29
|37.2
|13
|Кёльн
|26
|6
|10
|10
|33-44
|28
|35.9
|14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|32.1
|16
|Герта
|26
|5
|7
|14
|31-49
|22
|28.2
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|26.9
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
|25.6