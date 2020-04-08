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Аугсбург - Кёльн 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
08 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Аугсбург
Кёльн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Кёльн, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
16.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 10 Кёльн3 : 2Аугсбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург1 : 4Кёльн
10.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн0 : 2Аугсбург
23.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 3Кёльн
02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн0 : 1Аугсбург
07.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 1Кёльн
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Кёльн1 : 1Аугсбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Кёльн1 : 1Аугсбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург3 : 0Кёльн
15.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 29 Аугсбург2 : 1Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26 16 7 3 76-29 55 70.5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д26 17 2 7 57-35 53 67.9
3
Лига чемпионов
Унион26 15 6 5 41-28 51 65.4
4
Лига чемпионов
Фрайбург26 13 8 5 39-35 47 60.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 13 6 7 49-33 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф26 11 8 7 47-37 41 52.6
7 Байер26 12 4 10 48-40 40 51.3
8 Майнц26 11 7 8 43-36 40 51.3
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М26 8 8 10 40-44 32 41.0
11 Вердер26 9 4 13 40-50 31 39.7
12 Аугсбург26 8 5 13 34-47 29 37.2
13 Кёльн26 6 10 10 33-44 28 35.9
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм26 7 4 15 35-46 25 32.1
16 Герта26 5 7 14 31-49 22 28.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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