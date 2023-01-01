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АЗ Алкмар - Спарта 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
08 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Спарта, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
14.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Спарта2 : 3АЗ Алкмар
30.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Спарта1 : 1АЗ Алкмар
05.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 АЗ Алкмар3 : 1Спарта
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 АЗ Алкмар2 : 0Спарта
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Спарта4 : 4АЗ Алкмар
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Спарта3 : 0АЗ Алкмар
14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 АЗ Алкмар5 : 1Спарта
24.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 АЗ Алкмар2 : 1Спарта
15.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Спарта0 : 2АЗ Алкмар
21.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 АЗ Алкмар1 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2764
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2756
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2756
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2754
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2748
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2739
8 Валвейк2635
9 Херенвен2735
10 НЕК Неймеген2734
11 Фортуна2732
12 Гоу Эхед Иглс2630
13 Волендам2727
14 Витесс2724
15 Эммен2724
16
Стыковая зона
Эксельсиор2724
17
Зона вылета
Гронинген2717
18
Зона вылета
Камбюр2716

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