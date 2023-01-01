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ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
08 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Эксельсиор, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Эксельсиор
Роттердам
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
НидерландыМаринус Дейкхёйзен
История личных встреч
28.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Эксельсиор1 : 6ПСВ Эйндховен
02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 0Эксельсиор
24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
27.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
17.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен1 : 1Эксельсиор
25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Эксельсиор2 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2764
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2756
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2756
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2754
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2748
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2739
8 Валвейк2635
9 Херенвен2735
10 НЕК Неймеген2734
11 Фортуна2732
12 Гоу Эхед Иглс2630
13 Волендам2727
14 Витесс2724
15 Эммен2724
16
Стыковая зона
Эксельсиор2724
17
Зона вылета
Гронинген2717
18
Зона вылета
Камбюр2716

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