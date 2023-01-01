ПСВ Эйндховен - Эксельсиор 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
08 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Эксельсиор, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Эксельсиор
Роттердам
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|28.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|1 : 6
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 0
|26.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 2
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 0
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 3
|27.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 3
|17.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|64
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|27
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|27
|56
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|27
|39
|8
|Валвейк
|26
|35
|9
|Херенвен
|27
|35
|10
|НЕК Неймеген
|27
|34
|11
|Фортуна
|27
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|26
|30
|13
|Волендам
|27
|27
|14
|Витесс
|27
|24
|15
|Эммен
|27
|24
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|27
|16