07:30 ()
Свернуть список

Динамо Киев - Минай 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
08 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 20-й тур
Динамо К
Минай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Минай, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Минай
Минай
Главные тренеры
РумынияМирча Луческу
УкраинаВладимир Богданович Шаран
История личных встреч
02.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 5 Минай0 : 1Динамо К
27.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Минай0 : 2Динамо К
11.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Динамо К2 : 0Минай
07.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Динамо К3 : 0Минай
26.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 4 Минай0 : 4Динамо К
17.06.2020 Кубок Украины 1/2 финала Минай0 : 2Динамо К
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Минай1 : 3Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр18 13 4 1 47-14 43 79.6
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-118 13 3 2 37-13 42 77.8
3
Квалификация Лиги конференций
Заря19 12 4 3 42-25 40 70.2
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К19 11 3 5 27-16 36 63.2
5 Александрия18 8 7 3 32-25 31 57.4
6 Кривбасс19 7 4 8 16-22 25 43.9
7 Колос19 6 6 7 15-20 24 42.1
8 Ингулец18 6 4 8 19-22 22 40.7
9 Металлист 192519 4 9 6 17-31 21 36.8
10 Ворскла19 5 5 9 22-28 20 35.1
11 Черноморец19 4 7 8 18-25 19 33.3
12 Минай19 4 6 9 14-23 18 31.6
13 Металлист19 4 6 9 17-27 18 31.6
14 Верес19 5 3 11 21-28 18 31.6
15
Зона вылета
Рух В18 4 5 9 19-29 17 31.5
16
Зона вылета
Львов18 3 4 11 13-28 13 24.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close