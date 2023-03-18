Динамо Мн - Слуцк 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
08 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Слуцк, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 5
|18.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 1
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 4
|01.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 1
|04.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 2
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|1 : 2
|15.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 1
|05.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100.0
|4
|БАТЭ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66.7
|5
|Энергетик-БГУ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66.7
|6
|Минск
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66.7
|7
|Ислочь
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|50.0
|8
|Сморгонь
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|50.0
|9
|Нафтан
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16.7
|10
|Гомель
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16.7
|11
|Слуцк
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16.7
|12
|Неман
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|13
|Белшина
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|14
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Славия-Мозырь
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|0.0