07:31 ()
Свернуть список

Белшина - Торпедо-БелАЗ 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
08 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Белшина
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Торпедо-БелАЗ1 : 3Белшина
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Белшина2 : 1Торпедо-БелАЗ
27.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Торпедо-БелАЗ1 : 0Белшина
01.10.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
25.05.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ2 : 2Белшина
03.10.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Белшина1 : 0Торпедо-БелАЗ
05.06.2015 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Торпедо-БелАЗ0 : 3Белшина
15.06.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Белшина0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.04.2014 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Торпедо-БелАЗ1 : 1Белшина
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2 2 0 0 5-0 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С2 2 0 0 3-1 6 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
4 БАТЭ2 1 1 0 3-1 4 66.7
5 Энергетик-БГУ2 1 1 0 2-1 4 66.7
6 Минск2 1 1 0 3-1 4 66.7
7 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
8 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Слуцк2 0 1 1 1-2 1 16.7
12 Неман1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0
15
Зона вылета
Славия-Мозырь2 0 0 2 0-4 0 0.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close