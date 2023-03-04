07:31 ()
Свернуть список

Окжетпес - Аксу 08 Апреля прямая трансляция

08 Апреля 2023 года в 11:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
Окжетпес
Аксу

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Аксу, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Аксу
Павлодар
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар4 4 0 0 6-1 12 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Тобол4 3 1 0 7-3 10 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Актобе4 3 0 1 11-5 9 75.0
4 Ордабасы4 3 0 1 9-4 9 75.0
5 Астана4 3 0 1 7-5 9 75.0
6 Кайрат4 2 2 0 9-5 8 66.7
7 Атырау4 2 1 1 5-7 7 58.3
8 Окжетпес4 2 0 2 6-6 6 50.0
9 Кайсар4 1 1 2 6-6 4 33.3
10 Аксу4 1 1 2 6-9 4 33.3
11 Шахтёр Крг4 0 1 3 4-9 1 8.3
12
Зона вылета
Жетысу4 0 1 3 1-6 1 8.3
13
Зона вылета
Мактаарал4 0 0 4 1-5 0 0.0
14
Зона вылета
Каспий4 0 0 4 3-10 0 0.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close