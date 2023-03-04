Кызыл-Жар - Атырау 08 Апреля прямая трансляция
08 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Атырау, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Атырау
Атырау
История личных встреч
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 1
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 3
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|24.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 1
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 2
|01.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|22.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|4
|4
|0
|0
|6-1
|12
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|83.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Актобе
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|75.0
|4
|Ордабасы
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|75.0
|5
|Астана
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|75.0
|6
|Кайрат
|4
|2
|2
|0
|9-5
|8
|66.7
|7
|Атырау
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|58.3
|8
|Окжетпес
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|50.0
|9
|Кайсар
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|33.3
|10
|Аксу
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|33.3
|11
|Шахтёр Крг
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|8.3
| 12
Зона вылета
|Жетысу
|4
|0
|1
|3
|1-6
|1
|8.3
| 13
Зона вылета
|Мактаарал
|4
|0
|0
|4
|1-5
|0
|0.0
| 14
Зона вылета
|Каспий
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|0.0