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Селтик - Рейнджерс 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
08 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 31-й тур
Селтик
Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
История личных встреч
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Тур 20 Рейнджерс2 : 2Селтик
03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Тур 6 Селтик4 : 0Рейнджерс
01.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 2 Селтик1 : 1Рейнджерс
17.04.2022 Кубок Шотландии 1/2 финала Селтик1 : 2 ДВРейнджерс
03.04.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 32 Рейнджерс1 : 2Селтик
02.02.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 22 Селтик3 : 0Рейнджерс
29.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Рейнджерс1 : 0Селтик
02.05.2021 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Рейнджерс4 : 1Селтик
18.04.2021 Кубок Шотландии 4-й раунд Рейнджерс2 : 0Селтик
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Плей-офф чемпионов
Селтик30 28 1 1 95-21 85 94.4
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс30 24 4 2 74-27 76 84.4
3
Плей-офф чемпионов
Хартс30 13 6 11 50-45 45 50.0
4
Плей-офф чемпионов
Абердин30 14 2 14 47-52 44 48.9
5
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен30 11 8 11 34-42 41 45.6
6
Плей-офф чемпионов
Хайберниан30 12 4 14 46-49 40 44.4
7
Переходной турнир
Ливингстон30 11 6 13 31-47 39 43.3
8
Переходной турнир
Мазервелл30 9 6 15 39-45 33 36.7
9
Переходной турнир
Сент-Джонстон30 9 5 16 33-49 32 35.6
10
Переходной турнир
Килмарнок30 7 7 16 26-52 28 31.1
11
Переходной турнир
Росс Каунти30 6 6 18 25-45 24 26.7
12
Переходной турнир
Данди Юнайтед30 5 7 18 30-56 22 24.4

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