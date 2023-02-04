Селтик - Рейнджерс 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
08 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, 31-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 08 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
История личных встреч
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 0
|01.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|1 : 1
|17.04.2022
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|03.04.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 32
|1 : 2
|02.02.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 22
|3 : 0
|29.08.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 0
|02.05.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|4 : 1
|18.04.2021
|Кубок Шотландии
|4-й раунд
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|30
|28
|1
|1
|95-21
|85
|94.4
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|30
|24
|4
|2
|74-27
|76
|84.4
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|30
|13
|6
|11
|50-45
|45
|50.0
| 4
Плей-офф чемпионов
|Абердин
|30
|14
|2
|14
|47-52
|44
|48.9
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|30
|11
|8
|11
|34-42
|41
|45.6
| 6
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|30
|12
|4
|14
|46-49
|40
|44.4
| 7
Переходной турнир
|Ливингстон
|30
|11
|6
|13
|31-47
|39
|43.3
| 8
Переходной турнир
|Мазервелл
|30
|9
|6
|15
|39-45
|33
|36.7
| 9
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|30
|9
|5
|16
|33-49
|32
|35.6
| 10
Переходной турнир
|Килмарнок
|30
|7
|7
|16
|26-52
|28
|31.1
| 11
Переходной турнир
|Росс Каунти
|30
|6
|6
|18
|25-45
|24
|26.7
| 12
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|30
|5
|7
|18
|30-56
|22
|24.4