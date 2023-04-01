Сочи - Крылья Советов 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
09 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|01.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 4 ДВ
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|3 : 0 Т
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 2
|04.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 26
|1 : 3
|13.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 8
|2 : 0
|25.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|0 : 4
|05.10.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Победитель гонки бомбардиров покажет редкий для российского футбола результат.Материалы по теме Дзюба войдёт в топ-5, а Промес обгонит Малкома? Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Сочи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|6
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|54.5
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|37.9
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7