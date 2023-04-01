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Сочи - Крылья Советов 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
09 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Крылья Советов2 : 0Сочи
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 3Крылья Советов
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Крылья Советов1 : 0Сочи
01.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Сочи1 : 4 ДВКрылья Советов
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов3 : 0 ТСочи
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Сочи0 : 2Крылья Советов
04.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Сочи1 : 3Крылья Советов
13.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Крылья Советов2 : 0Сочи
25.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Сочи0 : 4Крылья Советов
05.10.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Крылья Советов1 : 1Сочи
Текстовая трансляция
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Победитель гонки бомбардиров покажет редкий для российского футбола результат.Материалы по теме Дзюба войдёт в топ-5, а Промес обгонит Малкома? Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Сочи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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