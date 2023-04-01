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Краснодар - Пари Нижний Новгород 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
09 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Краснодар
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияСергей Николаевич Юран
История личных встреч
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 14 Пари Нижний Новгород0 : 2Краснодар
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
28.09.2022 Фонбет Кубок России Группа A Краснодар2 : 0Пари Нижний Новгород
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Шапи помог победить борющемуся за золото «Хапоэлю», поучаствовав в двух голах.Материалы по теме Сулейманов перестал забивать в Израиле. Но россиянин — один из лучших в команде 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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