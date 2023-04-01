Краснодар - Пари Нижний Новгород 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
09 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 2
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 0
|28.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|23.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 4
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Шапи помог победить борющемуся за золото «Хапоэлю», поучаствовав в двух голах.Материалы по теме Сулейманов перестал забивать в Израиле. Но россиянин — один из лучших в команде 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|6
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|54.5
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|37.9
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7