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ЦСКА - Химки 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
09 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
ЦСКА
Химки

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
РоссияСпартак Артурович Гогниев
История личных встреч
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 11 Химки1 : 2ЦСКА
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки4 : 2ЦСКА
21.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА0 : 0Химки
06.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА2 : 2Химки
08.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Химки0 : 2ЦСКА
08.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июль 2015 ЦСКА4 : 1Химки
02.07.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Июль 2014 ЦСКА3 : 0Химки
28.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 ЦСКА5 : 0Химки
22.08.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 19 ЦСКА2 : 1Химки
19.04.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 Тур 5 Химки0 : 3ЦСКА
Текстовая трансляция
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В честь дня рождения Игоря Акинфеева собрали голкиперов, выходивших на поле в преклонном по футбольным меркам возрасте.Материалы по темеИстории Акинфееву — 37! А до какого возраста играли другие великие вратари? 0'15 тренерских отставок за сезон — не предел.Материалы по теме Кого ещё уволят в РПЛ до конца сезона? Есть пара очевидных кандидатов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: ЦСКА — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

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