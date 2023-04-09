ЦСКА - Химки 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
09 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Химки, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Химки
Химки
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Спартак Артурович Гогниев
История личных встреч
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|4 : 2
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 0
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 2
|08.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|08.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|4 : 1
|02.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Июль 2014
|3 : 0
|28.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|5 : 0
|22.08.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|Тур 19
|2 : 1
|19.04.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|Тур 5
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|6
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|54.5
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|37.9
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7