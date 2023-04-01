Локомотив - Зенит 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 3
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|06.07.2019
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 3
Текстовая трансляция
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У Дзюбы есть глобальная цель – побить во всех рейтингах Александра Кержакова.Материалы по теме Дзюба обозначил главную цель на конец карьеры. Как ему стать бомбардиром «всея Руси» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|81.0
|2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|69.8
|3
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|63.6
|4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|60.3
|5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|54.5
|6
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|54.5
|7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|50.8
|8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|50.8
|9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|49.2
|10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|37.9
|11
|Локомотив М
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|39.7
|12
|Крылья Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|30.2
|14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|25.8
| 15
Зона вылета
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|20.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|19.7