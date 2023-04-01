02:22 ()
Свернуть список

Локомотив - Зенит 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Локомотив М
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
30.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 3 Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Локомотив М1 : 1Зенит
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит6 : 1Локомотив М
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Локомотив М0 : 0Зенит
07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит0 : 0Локомотив М
28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Зенит
06.07.2019 Суперкубок России Финал Зенит2 : 3Локомотив М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
У Дзюбы есть глобальная цель – побить во всех рейтингах Александра Кержакова.Материалы по теме Дзюба обозначил главную цель на конец карьеры. Как ему стать бомбардиром «всея Руси» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит21 16 3 2 55-10 51 81.0
2 Ростов21 13 5 3 38-28 44 69.8
3 Спартак М22 12 6 4 48-27 42 63.6
4 ЦСКА21 11 5 5 37-20 38 60.3
5 Ахмат22 11 3 8 33-29 36 54.5
6 Динамо М22 10 6 6 39-29 36 54.5
7 Оренбург21 10 2 9 41-41 32 50.8
8 Краснодар21 9 5 7 44-35 32 50.8
9 Сочи21 9 4 8 31-39 31 49.2
10 Урал22 7 4 11 24-35 25 37.9
11 Локомотив М21 7 4 10 31-37 25 39.7
12 Крылья Советов21 5 6 10 21-32 21 33.3
13 Пари Нижний Новгород21 5 4 12 23-41 19 30.2
14 Факел22 2 11 9 27-41 17 25.8
15
Зона вылета
Химки21 3 4 14 19-47 13 20.6
16
Зона вылета
Торпедо М22 3 4 15 15-35 13 19.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close