Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Иллан Меслье
|25
|зщ
|Расмус Кристенсен
|5
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Марк Рока
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|11
|пз
|Джек Харрисон
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|23
|нп
|Луис Синистерра
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
|21
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|28
|пз
|Шейк Дукур
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|7
|пз
|Майкл Олисе
|22
|нп
|Одсонн Эдуард
|9
|нп
|Джордан Айю
Главные тренеры
|Хави Грасия
|Рене Марич
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|25.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 0
|30.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 0
|08.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|58.9
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|52.2
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|54.8
|8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|51.2
|9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|47.8
|10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|44.8
|11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|43.3
|12
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|34.4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|33.3
|16
|Лидс Юнайтед
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|33.3
|17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|25.6