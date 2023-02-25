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Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
1ФранцияврИллан Меслье
25ДаниязщРасмус Кристенсен
5ГерманиязщРобин Кох
21НидерландызщПаскаль Стрёйк
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
8ИспанияпзМарк Рока
28СШАпзУэстон Маккенни
11АнглияпзДжек Харрисон
7СШАпзБренден Ааронсон
23КолумбиянпЛуис Синистерра
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
9ГананпДжордан Айю
Главные тренеры
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
09.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
30.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль28 12 7 9 48-33 43 51.2
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
13 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
14 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед29 7 8 14 38-49 29 33.3
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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