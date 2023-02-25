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Ливерпуль - Арсенал 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
09 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
19АнглияпзХарви Эллиотт
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
27УругвайнпДарвин Нуньес
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
16АнглиязщРоб Холдинг
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
НидерландыПепейн Лейндерс
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
09.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 10 Арсенал3 : 2Ливерпуль
16.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал0 : 2Ливерпуль
20.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Арсенал0 : 2Ливерпуль
13.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Ливерпуль0 : 0Арсенал
20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль4 : 0Арсенал
03.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 30 Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 3 Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии - 2020 Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
15.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити29 21 4 4 75-27 67 77.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед29 15 11 3 48-21 56 64.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед29 17 5 7 44-37 56 64.4
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур30 16 5 9 55-42 53 58.9
6
Лига конференций
Астон Вилла30 14 5 11 41-40 47 52.2
7 Брайтон энд Хоув Альбион28 13 7 8 52-36 46 54.8
8 Ливерпуль28 12 7 9 48-33 43 51.2
9 Брентфорд30 10 13 7 47-40 43 47.8
10 Фулхэм29 11 6 12 39-40 39 44.8
11 Челси30 10 9 11 29-31 39 43.3
12 Вулверхэмптон30 8 7 15 24-42 31 34.4
13 Вест Хэм Юнайтед29 8 6 15 27-39 30 34.5
14 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
15 Борнмут30 8 6 16 28-57 30 33.3
16 Лидс Юнайтед29 7 8 14 38-49 29 33.3
17 Эвертон30 6 9 15 23-43 27 30.0
18
Зона вылета
Ноттингем Форест30 6 9 15 24-54 27 30.0
19
Зона вылета
Лестер Сити30 7 4 19 40-52 25 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон30 6 5 19 24-51 23 25.6

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