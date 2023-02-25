Ливерпуль - Арсенал 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
09 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Пепейн Лейндерс
|Микель Артета
История личных встреч
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии - 2020
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Изучаем календарь у «Арсенала» и «Манчестер Сити» до конца сезона и прикидываем, смогут ли «горожане» выиграть АПЛ.Материалы по теме Где оступятся «Сити» и «Арсенал»? Календарь и прогноз суперкомпьютера на главную гонку АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|77.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|64.4
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|58.9
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|52.2
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|54.8
|8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|51.2
|9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|47.8
|10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|44.8
|11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|43.3
|12
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|34.4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|34.5
|14
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|33.3
|16
|Лидс Юнайтед
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|33.3
|17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|30.0
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|30.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
|25.6