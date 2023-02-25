02:22 ()
Свернуть список

Вальядолид - Мальорка 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
09 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Вальядолид
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Мальорка, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврСерхио Асенхо
27ИспаниязщИван Фреснеда
5ИспаниязщХави Санчес
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
20КамерунзщМартин Онгла
24ИспанияпзХоакин Фернандес
6ИспанияпзАльваро Агуадо
11ЭквадорпзГонсало Плата
4ИспанияпзКике Перес
10ИспаниянпОскар Плано
25КанаданпКайл Ларин
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
18ИспаниязщХауме Коста
24СловакиязщМартин Вальент
14ИспанияпзДани Родригес
4ИспанияпзИньиго Руис
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
17ЗимбабвенпТино Кадевере
Главные тренеры
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
07.01.2023 Испания - Примера Тур 16 Мальорка1 : 0Вальядолид
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Мальорка0 : 1Вальядолид
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Вальядолид3 : 0Мальорка
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Вальядолид2 : 1Мальорка
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала Мальорка1 : 2Вальядолид
13.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Вальядолид2 : 1Мальорка
04.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Мальорка0 : 3Вальядолид
04.06.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид1 : 3Мальорка
17.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Мальорка0 : 1Вальядолид
25.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Мальорка1 : 5Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close