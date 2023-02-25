Вальядолид - Мальорка 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
09 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Мальорка, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Серхио Асенхо
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|зщ
|Хави Санчес
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|6
|пз
|Альваро Агуадо
|11
|пз
|Гонсало Плата
|4
|пз
|Кике Перес
|10
|нп
|Оскар Плано
|25
|нп
|Кайл Ларин
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|18
|зщ
|Хауме Коста
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|14
|пз
|Дани Родригес
|4
|пз
|Иньиго Руис
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Тино Кадевере
Главные тренеры
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
|Тони Амор
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|07.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|13.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|2 : 1
|04.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|0 : 3
|04.06.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|1 : 3
|17.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 1
|25.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|55.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|45.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5