Райо Вальекано - Атлетико М 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
09 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|19
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Алехандро Катена
|3
|зщ
|Франсиско Гарсия
|23
|пз
|Оскар Мартин
|6
|пз
|Сантьяго Комесанья
|7
|пз
|Иси Паласон
|18
|пз
|Альваро Гарсия
|8
|нп
|Оскар Трехо
|34
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Диего Симеоне
История личных встреч
|18.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|19.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0
|16.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 1
|25.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|30.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0
|14.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 0
|07.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|30.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 20
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|55.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|45.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5