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Райо Вальекано - Атлетико М 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
09 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Райо Вальекано
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетико М, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
18.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 1Райо Вальекано
19.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 0Райо Вальекано
16.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Райо Вальекано0 : 1Атлетико М
25.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
30.04.2016 Испания - Примера Тур 36 Атлетико М1 : 0Райо Вальекано
14.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М3 : 0Райо Вальекано
07.01.2016 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано1 : 1Атлетико М
30.12.2015 Испания - Примера Тур 17 Райо Вальекано0 : 2Атлетико М
24.01.2015 Испания - Примера Тур 20 Атлетико М3 : 1Райо Вальекано
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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