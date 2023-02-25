Альмерия - Валенсия 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
09 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Валенсия, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|21
|зщ
|Чуми
|19
|зщ
|Родриго Эли
|22
|зщ
|Срджан Бабич
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|6
|пз
|Сезар
|3
|пз
|Гонсало Мелеро
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|16
|пз
|Луис Суарес
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Тьерри Коррея
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|6
|зщ
|Уго Гильямон
|11
|пз
|Саму Кастильехо
|4
|пз
|Юнус Муса
|18
|пз
|Андре Алмейда
|9
|нп
|Джастин Клюйверт
|7
|нп
|Эдинсон Кавани
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Рубен Бараха
История личных встреч
|23.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 2
|23.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|17.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 2
|28.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 2
|30.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 2
|16.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 3
|28.11.2010
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|21.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 0
|25.10.2009
|Испания - Примера
|Тур 8
|0 : 3
|01.02.2009
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|70.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|55.6
|7
|Атлетик Б
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|47.6
|8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|45.2
|9
|Райо Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|45.7
|10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|42.9
|11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|42.0
|12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|40.7
|13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|38.1
|14
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|35.7
|15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|34.6
|16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|34.6
|17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|32.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|15.5