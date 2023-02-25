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Альмерия - Валенсия 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
09 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Альмерия
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Валенсия, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврФернандо Мартинес
21Испаниязщ Чуми
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
6Испанияпз Сезар
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
6ИспаниязщУго Гильямон
11ИспанияпзСаму Кастильехо
4СШАпзЮнус Муса
18ПортугалияпзАндре Алмейда
9НидерландынпДжастин Клюйверт
7УругвайнпЭдинсон Кавани
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
23.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Валенсия2 : 2Альмерия
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Альмерия2 : 3Валенсия
17.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Валенсия3 : 2Альмерия
28.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Альмерия2 : 2Валенсия
30.10.2013 Испания - Примера Тур 11 Валенсия1 : 2Альмерия
16.04.2011 Испания - Примера Тур 32 Альмерия0 : 3Валенсия
28.11.2010 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 1Альмерия
21.03.2010 Испания - Примера Тур 27 Валенсия2 : 0Альмерия
25.10.2009 Испания - Примера Тур 8 Альмерия0 : 3Валенсия
01.02.2009 Испания - Примера Тур 21 Валенсия3 : 2Альмерия
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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