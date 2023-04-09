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Бетис - Кадис 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 28-й тур
Бетис
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Кадис, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Кадис
Кадис
13ПортугалияврРуй Силва
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
28ИспанияпзРодри Санчес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
13ИспанияврДавид Хиль
2ИспаниязщРауль Парра
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
3ИспаниязщФали Хименес
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
4ИспанияпзРубен Алькарас
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
15ИспаниянпРохер Марти
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
19.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Кадис0 : 0Бетис
09.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Кадис1 : 2Бетис
20.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Бетис1 : 1Кадис
28.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Кадис0 : 1Бетис
24.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Бетис1 : 0Кадис
30.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Бетис3 : 5Кадис
24.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Кадис1 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона27 23 2 2 53-9 71 87.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид28 18 5 5 59-24 59 70.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М27 16 6 5 43-19 54 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад28 15 6 7 37-26 51 60.7
5
Лига Европы
Вильярреал28 14 5 9 37-26 47 56.0
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис27 13 6 8 34-27 45 55.6
7 Атлетик Б28 11 7 10 38-29 40 47.6
8 Осасуна28 10 8 10 24-28 38 45.2
9 Райо Вальекано27 9 10 8 32-31 37 45.7
10 Сельта28 9 9 10 36-39 36 42.9
11 Жирона27 9 7 11 42-42 34 42.0
12 Мальорка27 9 6 12 22-27 33 40.7
13 Севилья28 8 8 12 33-44 32 38.1
14 Хетафе28 7 9 12 27-36 30 35.7
15 Кадис27 6 10 11 21-40 28 34.6
16 Вальядолид27 8 4 15 20-44 28 34.6
17 Альмерия27 7 6 14 32-47 27 33.3
18
Зона вылета
Валенсия27 7 6 14 29-32 27 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол28 6 9 13 34-46 27 32.1
20
Зона вылета
Эльче28 2 7 19 20-57 13 15.5

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