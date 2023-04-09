Лион - Ренн 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
09 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ренн, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Антони Лопеш
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|6
|пз
|Максанс Какере
|18
|нп
|Райан Шерки
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|30
|вр
|Стив Манданда
|27
|зщ
|Амари Траоре
|23
|зщ
|Варме Омари
|15
|зщ
|Кристофер Ву
|5
|зщ
|Артур Теате
|25
|зщ
|Биргер Мелинг
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|6
|пз
|Lesley Ugochukwu
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|8
|пз
|Батист Сантамария
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Бруно Женезио
История личных встреч
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 4
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|4 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 2
|15.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 1
|02.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 3
|29.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 1
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6