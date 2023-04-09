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Лион - Ренн 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
09 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Лион
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ренн, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Ренн
Ренн
1ПортугалияврАнтони Лопеш
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
5ХорватиязщДеян Ловрен
4ФранциязщКастелло Люкеба
20ФранциязщСаэль Кумбеди
3АргентиназщНиколас Тальяфико
88ФранцияпзКорентин Толиссо
6ФранцияпзМаксанс Какере
18ФранциянпРайан Шерки
26ФранциянпБрэдли Баркола
10ФранциянпАлександр Ляказетт
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
15КамерунзщКристофер Ву
5БельгиязщАртур Теате
25НорвегиязщБиргер Мелинг
14ФранцияпзБенжамен Буриго
6ФранцияпзLesley Ugochukwu
33ФранцияпзДезире Дуэ
8ФранцияпзБатист Сантамария
9ФранциянпАрно Калимуэндо
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
16.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн3 : 2Лион
13.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Лион2 : 4Ренн
07.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн4 : 1Лион
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Лион1 : 0Ренн
09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Ренн2 : 2Лион
15.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Лион0 : 1Ренн
02.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала Лион2 : 3Ренн
29.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Ренн0 : 1Лион
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион0 : 2Ренн
11.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Лион0 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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