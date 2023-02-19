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Монпелье - Тулуза 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Монпелье
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
6ФранциязщКристофер Жюльен
75ФранциязщМамаду Сако
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
18ФранцияпзЛео Леруа
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранциянпАрно Норден
10АнглиянпСтефи Мавидиди
21ФранциянпЭлье Ваи
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
17НидерландыпзСтейн Спирингс
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10БельгияпзБрехт Дежагере
28АлжирнпFares Chaibi
21БразилиянпРафаэл Ратан
27НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
02.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 Тулуза4 : 2Монпелье
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Монпелье3 : 0Тулуза
14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Монпелье2 : 1Тулуза
27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Тулуза0 : 3Монпелье
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье2 : 1Тулуза
12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Тулуза1 : 0Монпелье
02.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 31 Монпелье0 : 1Тулуза
30.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Тулуза1 : 0Монпелье
13.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 0Тулуза
31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Тулуза1 : 1Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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