Монпелье - Тулуза 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Тулуза, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|75
|зщ
|Мамаду Сако
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|18
|пз
|Лео Леруа
|11
|пз
|Тежи Саванье
|7
|нп
|Арно Норден
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|21
|нп
|Элье Ваи
|30
|вр
|Максим Дюпе
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|4
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|15
|зщ
|Габриэль Суасо
|17
|пз
|Стейн Спирингс
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Брехт Дежагере
|28
|нп
|Fares Chaibi
|21
|нп
|Рафаэл Ратан
|27
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|4 : 2
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|3 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 3
|20.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|2 : 1
|12.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 1
|30.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 0
|13.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|31.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6