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Аяччо - Осер 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Аяччо
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Осер, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Осер
Осер
1ФранцияврБенжамен Леруа
2ГваделупазщМикаэль Альфонс
21ФранциязщCedric Avinel
15ФранциязщКлеман Видаль
99МализщЮссуф Коне
5ФранцияпзРиад Нури
4ФранцияпзМикаэль Баррето
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
28СенегалнпМусса Джитте
1РумынияврЙонуц Раду
13АлжирзщАким Зедадка
32ФранциязщДени Бен
4Бразилиязщ Жубал
27ГвинеязщЖюльен Жанвье
24ФранциязщКенжи Бото
77ШотландияпзСирики Дембеле
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
12МалипзБирама Туре
19ФранцияпзМаттис Аблин
10ФранциянпГаэтан Перрен
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
30.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 13 Осер1 : 0Аяччо
28.01.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 21 Аяччо0 : 0Осер
07.08.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 3 Осер0 : 0Аяччо
05.02.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 24 Аяччо0 : 0Осер
03.10.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 6 Осер5 : 1Аяччо
07.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 24 Аяччо2 : 3Осер
30.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 6 Осер3 : 1Аяччо
22.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 26 Аяччо2 : 1Осер
21.09.2018 Франция - Лига 2 Тур 8 Осер0 : 0Аяччо
04.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 37 Осер1 : 1Аяччо
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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