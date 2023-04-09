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Нант - Монако 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
09 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Нант
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
4ФранциязщНиколя Паллуа
38БразилиязщЖуан Виктор
3БразилияпзАндрей Жиротто
5ИспанияпзПедро Чиривелья
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
10ФранцияпзЛюдовик Блас
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигерияпзMoses Simon
99АлжирнпАнди Делор
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
6ФранциязщАксель Дисаси
3ЧилизщГильермо Марипан
12БразилиязщКаю Энрике
4МалипзМохамед Камара
15БельгияпзЭлиот Матазо
17РоссияпзАлександр Головин
44ФранцияпзЭлисс Бен-Сегир
27СенегалнпКрепен Дьятта
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
02.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 9 Монако4 : 1Нант
02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 0Монако
06.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 1Нант
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант1 : 2Монако
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 1Нант
25.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант0 : 1Монако
16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Нант
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 3Монако
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако2 : 1Нант
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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