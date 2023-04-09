Нант - Монако 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
09 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|38
|зщ
|Жуан Виктор
|3
|пз
|Андрей Жиротто
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|10
|пз
|Людовик Блас
|25
|пз
|Флоран Молле
|27
|пз
|Moses Simon
|99
|нп
|Анди Делор
|16
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|12
|зщ
|Каю Энрике
|4
|пз
|Мохамед Камара
|15
|пз
|Элиот Матазо
|17
|пз
|Александр Головин
|44
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Филипп Клеман
История личных встреч
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 2
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 1
|25.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|16.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 3
|07.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6