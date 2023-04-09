Труа - Клермон 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
09 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Клермон, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Клермон
Клермон-Ферран
|30
|вр
|Готье Галлон
|18
|зщ
|Тьерно Бальде
|4
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|23
|зщ
|Адиль Рами
|17
|зщ
|Йоанн Сальмье
|26
|пз
|Папа Яд
|11
|пз
|Рони Лопеш
|6
|пз
|Rominigue Kouame
|8
|пз
|Lucien Agoume
|29
|нп
|Вильсон Одобер
|7
|нп
|Мама Бальде
|99
|вр
|Мори Дио
|15
|зщ
|Cheick Oumar Konate
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|3
|зщ
|Нето Боржес
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Саиф-Эдин Хауи
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|11
|нп
|Джим Аллевина
|95
|нп
|Грежон Кьэ
Главные тренеры
|Патрик Киснорбо
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 3
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 1
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 0
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 23
|2 : 1
|28.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 5
|1 : 0
|10.01.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 20
|3 : 2
|02.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 2
|1 : 2
|10.05.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 37
|2 : 4
|21.12.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 19
|0 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6