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Лорьян - Марсель 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
09 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Лорьян
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Марсель
Марсель
1ИталияврВито Манноне
12КамерунзщDarline Yongwa
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
8НигерияпзБонке Инносент
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
14ФранцияпзРомен Февр
21ФранцияпзЖюльен Понсо
22ФранциянпЙоанн Катлин
11СенегалнпAhmadou Bamba Dieng
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
7ФранциязщЖонатан Клосс
30ПортугалиязщНуну Тавареш
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
17ТурцияпзДженгиз Ундер
18УкраинапзРуслан Малиновский
70ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
14.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 19 Марсель3 : 1Лорьян
08.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 Лорьян0 : 3Марсель
17.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель4 : 1Лорьян
17.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель3 : 2Лорьян
24.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Лорьян0 : 1Марсель
05.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 4Марсель
26.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель2 : 0Лорьян
12.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Лорьян1 : 1Марсель
18.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель1 : 1Лорьян
24.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель3 : 5Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 22 3 5 70-29 69 76.7
2
Лига чемпионов
Ланс30 18 9 3 50-22 63 70.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель29 18 6 5 54-29 60 69.0
4
Лига Европы
Монако29 17 6 6 61-40 57 65.5
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль30 15 7 8 54-38 52 57.8
6 Ренн29 15 5 9 47-30 50 57.5
7 Реймс29 11 13 5 39-28 46 52.9
8 Ницца30 11 12 7 38-28 45 50.0
9 Лион29 12 8 9 44-32 44 50.6
10 Лорьян29 12 8 9 42-40 44 50.6
11 Монпелье29 11 4 14 45-48 37 42.5
12 Клермон29 10 7 12 29-41 37 42.5
13 Тулуза29 10 5 14 44-51 35 40.2
14 Нант29 6 12 11 30-40 30 34.5
15 Брест29 6 9 14 33-47 27 31.0
16 Страсбург30 5 11 14 38-52 26 28.9
17
Зона вылета
Осер29 6 8 15 24-51 26 29.9
18
Зона вылета
Труа29 4 9 16 38-62 21 24.1
19
Зона вылета
Аяччо29 6 3 20 21-52 21 24.1
20
Зона вылета
Анже30 3 5 22 23-64 14 15.6

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