Лорьян - Марсель 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
09 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Марсель, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Вито Манноне
|12
|зщ
|Darline Yongwa
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|18
|пз
|Бамо Мейте
|8
|пз
|Бонке Инносент
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|14
|пз
|Ромен Февр
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|22
|нп
|Йоанн Катлин
|11
|нп
|Ahmadou Bamba Dieng
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|70
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Игор Тудор
История личных встреч
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|4 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 0
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|18.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|24.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|70-29
|69
|76.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|70.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|69.0
| 4
Лига Европы
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|65.5
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|57.8
|6
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|57.5
|7
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|52.9
|8
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|50.0
|9
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|50.6
|10
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|50.6
|11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|42.5
|12
|Клермон
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|42.5
|13
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|40.2
|14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|34.5
|15
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|31.0
|16
|Страсбург
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|28.9
| 17
Зона вылета
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|29.9
| 18
Зона вылета
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|24.1
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|24.1
| 20
Зона вылета
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|15.6