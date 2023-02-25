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Боруссия М - Вольфсбург 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Боруссия М
Вольфсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
25АлжирзщРами Бенсебаини
6ГерманияпзКристоф Крамер
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
23ГерманияпзЙонас Хофман
13ГерманияпзЛарс Штиндль
14ФранциянпАлассан Плеа
10ФранциянпМаркус Тюрам
1БельгияврКоэн Кастельс
2ГерманиязщКилиан Фишер
4ФранциязщМаксанс Лакруа
5НидерландызщМикки ван де Вен
6БразилиязщПауло Отавио
22ГерманияпзФеликс Нмеча
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
31ГерманияпзЯнник Герардт
40СШАпзКевин Паредес
16ПольшапзЯкуб Каминьский
33ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
15.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 10 Вольфсбург2 : 2Боруссия М
26.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М2 : 2Вольфсбург
02.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 7 Вольфсбург1 : 3Боруссия М
14.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Вольфсбург0 : 0Боруссия М
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия М1 : 1Вольфсбург
16.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
15.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Вольфсбург2 : 1Боруссия М
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М0 : 3Вольфсбург
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Вольфсбург2 : 2Боруссия М
20.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия М3 : 0Вольфсбург
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М26 8 8 10 40-44 32 41.0
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм26 7 4 15 35-46 25 32.1
16 Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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