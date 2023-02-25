Боруссия М - Вольфсбург 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
09 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вольфсбург, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|25
|зщ
|Рами Бенсебаини
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|23
|пз
|Йонас Хофман
|13
|пз
|Ларс Штиндль
|14
|нп
|Алассан Плеа
|10
|нп
|Маркус Тюрам
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|зщ
|Пауло Отавио
|22
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|40
|пз
|Кевин Паредес
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|33
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Нико Ковач
История личных встреч
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 2
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 2
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 3
|14.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|15.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 3
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 2
|20.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|71.6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|69.1
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|63.0
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|53.1
|7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|50.6
|8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|50.6
|9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|50.0
|10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|41.0
|11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|39.5
|12
|Кёльн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|38.3
|13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|35.8
|14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|32.1
|16
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|27.2
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|26.9
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
|25.6