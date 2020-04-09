Бохум - Штутгарт 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
09 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Мануэль Риман
|16
|зщ
|Костас Стафилидис
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|3
|зщ
|Данило
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|вр
|Фабиан Бредлов
|5
|зщ
|Константинос Мавропанос
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|16
|зщ
|Атакан Каразор
|24
|зщ
|Борна Соса
|3
|пз
|Ватару Эндо
|17
|пз
|Гэнки Харагути
|22
|пз
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Томас Леч
|Бруно Лаббадиа
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|4 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 5
|2 : 1
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|27.02.2013
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.04.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|0 : 2
|05.12.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|71.6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|69.1
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|63.0
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|53.1
|7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|50.6
|8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|50.6
|9
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|46-34
|39
|50.0
|10
|Боруссия М
|26
|8
|8
|10
|40-44
|32
|41.0
|11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|39.5
|12
|Кёльн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|38.3
|13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|35.8
|14
|Бохум
|26
|8
|2
|16
|28-57
|26
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|26
|7
|4
|15
|35-46
|25
|32.1
|16
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|27.2
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|26
|4
|9
|13
|21-48
|21
|26.9
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|26
|4
|8
|14
|29-45
|20
|25.6