02:24 ()
Свернуть список

Бохум - Штутгарт 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
09 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Бохум
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврМануэль Риман
16ГрециязщКостас Стафилидис
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
7АвстрияпзКевин Штёгер
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманияврФабиан Бредлов
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
16ГерманиязщАтакан Каразор
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
17ЯпонияпзГэнки Харагути
22ГерманияпзКрис Фюрих
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияБруно Лаббадиа
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
15.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 10 Штутгарт4 : 1Бохум
19.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Штутгарт1 : 1Бохум
26.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум0 : 0Штутгарт
17.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Бохум0 : 1Штутгарт
02.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Штутгарт2 : 1Бохум
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Штутгарт1 : 1Бохум
23.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Бохум1 : 1Штутгарт
27.02.2013 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт2 : 0Бохум
23.04.2010 Германия - Бундеслига Тур 32 Бохум0 : 2Штутгарт
05.12.2009 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт1 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М26 8 8 10 40-44 32 41.0
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм26 7 4 15 35-46 25 32.1
16 Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close