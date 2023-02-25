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Хоффенхайм - Шальке-04 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
09 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 27-й тур
Хоффенхайм
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Шальке-04, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шальке-04
Гельзенкирхен
1ГерманияврОливер Бауман
22ГерманиязщКевин Фогт
23СШАзщДжон Энтони Брукс
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
8ГерманияпзДеннис Гайгер
20ГерманияпзФинн Оле Беккер
11Испанияпз Анхелиньо
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
27ХорватиянпАндрей Крамарич
9ТогонпИла Бебу
1ГерманияврРальф Ферман
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
4ЯпониязщМайя Йосида
25ГерманиязщМоритц Йенц
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
24ГерманияпзДоминик Дрекслер
10УругвайпзРодриго Саласар
11ГерманиянпМариус Бюльтер
26ШвейцариянпМихаэль Фрай
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
18.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Хоффенхайм5 : 1Шальке-04
14.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-040 : 3Хоффенхайм
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Хоффенхайм4 : 2Шальке-04
09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Шальке-044 : 0Хоффенхайм
07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Шальке-041 : 1Хоффенхайм
20.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Шальке-042 : 5Хоффенхайм
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм1 : 1Шальке-04
17.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Шальке-042 : 1Хоффенхайм
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм2 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария27 17 7 3 77-29 58 71.6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д27 18 2 7 59-36 56 69.1
3
Лига чемпионов
Унион27 15 6 6 42-30 51 63.0
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг27 14 6 7 50-33 48 59.3
5
Лига Европы
Фрайбург27 13 8 6 39-36 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Байер27 13 4 10 51-41 43 53.1
7 Айнтрахт Ф27 11 8 8 48-40 41 50.6
8 Майнц27 11 8 8 45-38 41 50.6
9 Вольфсбург26 10 9 7 46-34 39 50.0
10 Боруссия М26 8 8 10 40-44 32 41.0
11 Вердер27 9 5 13 42-52 32 39.5
12 Кёльн27 7 10 10 36-45 31 38.3
13 Аугсбург27 8 5 14 35-50 29 35.8
14 Бохум26 8 2 16 28-57 26 33.3
15 Хоффенхайм26 7 4 15 35-46 25 32.1
16 Герта27 5 7 15 31-50 22 27.2
17
Зона вылета
Шальке-0426 4 9 13 21-48 21 26.9
18
Зона вылета
Штутгарт26 4 8 14 29-45 20 25.6

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