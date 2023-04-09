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Аякс - Фортуна 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Апреля 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Аякс
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
25НидерландызщЮри Бас
4МексикапзЭдсон Альварес
6НидерландыпзДави Классен
8НидерландыпзКеннет Тейлор
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
20ГанапзМохаммед Кудус
10СербиянпДушан Тадич
7НидерландынпСтивен Бергвейн
31ХорватияврИвор Пандур
12ПортугалиязщИву Пинту
14БразилиязщРодриго Гут
33ГрециязщДимитриос Сиовас
5ВеликобританиязщGeorge Cox
6Кабо-ВердепзДерой Дуарте
15ТурцияпзОгузхан Озьякуп
8ХорватияпзКристиян Бистрович
77НидерландынпТейянни Нослин
17ТурциянпБурак Йылмаз
7ИспаниянпИньиго Кордоба
Главные тренеры
НидерландыДжон Хейтинга
ИспанияХулио Веласкес
История личных встреч
06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фортуна0 : 5Аякс
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Фортуна1 : 2Аякс
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Аякс5 : 2Фортуна
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Аякс4 : 0Фортуна
29.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Фортуна0 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2764
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен2859
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс2756
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2854
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2849
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2748
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2842
8 Херенвен2838
9 Валвейк2635
10 НЕК Неймеген2734
11 Фортуна2732
12 Гоу Эхед Иглс2730
13 Витесс2827
14 Волендам2827
15 Эммен2724
16
Стыковая зона
Эксельсиор2824
17
Зона вылета
Гронинген2817
18
Зона вылета
Камбюр2716

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