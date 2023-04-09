Аякс - Фортуна 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Апреля 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фортуна, которое состоится 09 Апреля 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Фортуна
Ситтард-Гелен
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|25
|зщ
|Юри Бас
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|6
|пз
|Дави Классен
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|нп
|Душан Тадич
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|5
|зщ
|George Cox
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|15
|пз
|Огузхан Озьякуп
|8
|пз
|Кристиян Бистрович
|77
|нп
|Тейянни Нослин
|17
|нп
|Бурак Йылмаз
|7
|нп
|Иньиго Кордоба
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|5 : 2
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|5 : 0
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|4 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|27
|64
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|27
|56
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|54
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|28
|49
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|48
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|42
|8
|Херенвен
|28
|38
|9
|Валвейк
|26
|35
|10
|НЕК Неймеген
|27
|34
|11
|Фортуна
|27
|32
|12
|Гоу Эхед Иглс
|27
|30
|13
|Витесс
|28
|27
|14
|Волендам
|28
|27
|15
|Эммен
|27
|24
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|28
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|27
|16